إيران تسجل 110 وفيات و6073 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، 110 وفات و6073 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 1.249 مليون.

 

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 55650.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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