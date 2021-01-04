(سجل حالا) متاح الآن رابط بوابة دعم مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021 (وزارة التموين)

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:14 م
اضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021
اضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021

(سجل حالا) متاح الآن رابط بوابة دعم مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021 (وزارة التموين)

بوابة دعم مصر الرقمية 2021، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تسجيل أفراد جدد إلى البطاقات التموينية من اجل الحصول على الدعم التمويني المقدم من الحكومة المصرية لجميع فئات الشعب المصري، وتأتي هذه الخطوة من الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي تجتاح العالم حاليا، وهذه الخطوة جائت كنوع من انواع المساعدة والدعم الذي تقدمه الحكومة لأفراد الشعب المصري، وسوف نوضح لكم حالا كيفية إضافة المواليد على البطاقات التموينية 2021.

إضافة المواليد الجدد
أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين عن بدء التسجيل لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية يناير 2021، وقد أعلن سيادته عن الفئات التي سيتم تسجيلها وقبولها على البطاقات التموينية وهى ” الأسر الأكثر احتياجا، والمطلقات، والأرامل، وأصحاب العمالة الغير منتظمة”، وقد أعلن الدكتور علي مصيلحي أنه سيتم تسجيل ما يقرب من مليون طفل على البطاقات التموينية وذلك بعد اتباع الشروط والخطوات التي حددتها وزارة التموين، وسوف يبدأ التسجيل ابتداء من اليوم الاحد الموافق 3-1-2021.

رابط إضافة المواليد الجدد عبر بوابة دعم مصر الالكترونية
يمكن لجميع الراغبين في تسجيل وإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية الدخول على رابط موقع بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا)، والقيام بتسجيل جميع المواليد، حيث سيتيح الرابط السابق عملية التسجيل الفوري للمواليد الجدد.

(سجل حالا) متاح الآن رابط بوابة دعم مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021 (وزارة التموين)

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وزارة التموين بطاقة التموين 2021 اضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021

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