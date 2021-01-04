الجزائر.. السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:06 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

 

وقضت المحكمة الجزائرية، أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

 

 وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العسكرية في الجزائر، حكمًا ببراءة الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق، بتهمة التآمر ضد الجيش والمساس بوحدة البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي لا تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ400 منذ 2 نوفمبر.

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

براءة الجنرال توفيق الجزائر الاصابات اليومية

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ ساعتين

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ 35 دقيقة

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

السلطات الجزائرية تعتقل شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين

الجزائر.. وزيرا المالية والنقل أمام المحكمة بتهم فساد

محكمة جزائرية تستعد لبدء محاكمات شقيق بوتفليقة ومسؤولين بالمخابرات

السجن 15 عامًا لشقيق بوتفليقة

شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق داخل المحكمة

اليوم.. سعيد بوتفليقة سيمثل أمام المحكمة كشاهد في قضية "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى