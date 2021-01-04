جوارديولا يدافع نجم مانشستر سيتي

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:30 م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
وكالات
تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن لاعب الفريق، بعدما انتهك بروتوكولات كوفيد-19 بعد الفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

واعتذر الفرنسي بنجامين ميندي عن انتهاكه اللوائح، بعدما استضاف سهرة ضمت على الأقل ثلاثة أشخاص آخرين خارج منزله.

ووفقا لإرشادات الحكومة البريطانية، لا يسمح لهؤلاء الذين يعيشون في مناطق قيود المستوى الرابع بالاختلاط مع آخرين خارج منازلهم.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد الفوز 3-1 على تشيلسي أمس الأحد "نصدر أحكاما في المعتاد في هذا المجتمع، لكن المجتمع سيكون أفضل إذا حكمنا على أنفسنا، لا أبرئه فقد انتهك اللوائح، لكن لا تعطوا الكثير من الدروس للآخرين".

وتأتي تعليقات المدرب الإسباني بعدما انتقد لاعبون سابقون وحاليون ميندي ولاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم تصرفهم كمثل أعلى وقالوا إن الأندية بحاجة لأن تكون أكثر قوة وتفرض عقوبات.

وأبلغ كيرتس ديفيز مدافع ديربي كاونتي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يمكن أن يقول النادي سنتعامل مع الأمر داخليا، ثم يشركونهم في المباريات. حتى ترسل رسالة حقيقية، عليك استبعادهم من الفريق".

وأكد جوارديولا إن اللاعبين لا يجب أن يتم وضعهم في مكانة عالية لأنهم مثل أعلى.

وتابع "لديهم المسؤولية نفسها مثل الجميع، ميندي يدرك أنه ارتكب خطأ كبيرا، لكن الأمر ينتهي عند هذا الحد".

وجلس ميندي على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي، ولعب سيتي بدون كايل ووكر وجابرييل جيسوس وفيران توريس والحارس إيدرسون لإصابتهم بفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميندي رياضة جوارديولا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد شائعات وفاته بكورونا.. مفاجآت بشأن الحالة الصحية لوائل الإبراشي

منذ أقل من ساعتين

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

12:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى