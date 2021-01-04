جوارديولا يدافع نجم مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن لاعب الفريق، بعدما انتهك بروتوكولات كوفيد-19 بعد الفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.





واعتذر الفرنسي بنجامين ميندي عن انتهاكه اللوائح، بعدما استضاف سهرة ضمت على الأقل ثلاثة أشخاص آخرين خارج منزله.





ووفقا لإرشادات الحكومة البريطانية، لا يسمح لهؤلاء الذين يعيشون في مناطق قيود المستوى الرابع بالاختلاط مع آخرين خارج منازلهم.





وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد الفوز 3-1 على تشيلسي أمس الأحد "نصدر أحكاما في المعتاد في هذا المجتمع، لكن المجتمع سيكون أفضل إذا حكمنا على أنفسنا، لا أبرئه فقد انتهك اللوائح، لكن لا تعطوا الكثير من الدروس للآخرين".





وتأتي تعليقات المدرب الإسباني بعدما انتقد لاعبون سابقون وحاليون ميندي ولاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم تصرفهم كمثل أعلى وقالوا إن الأندية بحاجة لأن تكون أكثر قوة وتفرض عقوبات.





وأبلغ كيرتس ديفيز مدافع ديربي كاونتي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يمكن أن يقول النادي سنتعامل مع الأمر داخليا، ثم يشركونهم في المباريات. حتى ترسل رسالة حقيقية، عليك استبعادهم من الفريق".





وأكد جوارديولا إن اللاعبين لا يجب أن يتم وضعهم في مكانة عالية لأنهم مثل أعلى.





وتابع "لديهم المسؤولية نفسها مثل الجميع، ميندي يدرك أنه ارتكب خطأ كبيرا، لكن الأمر ينتهي عند هذا الحد".





وجلس ميندي على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي، ولعب سيتي بدون كايل ووكر وجابرييل جيسوس وفيران توريس والحارس إيدرسون لإصابتهم بفيروس كورونا.



