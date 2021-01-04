أوبك + تعارض خطط زيادة الإنتاج حاليا

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
 قالت ثلاثة مصادر في مجموعة أوبك+، إن معظم خبراء المجموعة أبدوا معارضتهم لزيادة إنتاج  النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا من فبراير في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة يوم الأحد.

- تداول النفط على ارتفاع تجاوز 2% مع بداية تداولات الأسبوع اليوم الإثنين، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع أوبك+ وتوقعات اتجاه المنظمة لتمديد خفض إنتاج النفط الخام بسبب جائحة كورونا. وبدأ الأسبوع مع مخاوف انتشار سلالة كورونا الجديدة عالميا مما عزز احتمالات اتجاه أوبك لتأجيل خطط رفع إنتاج النفط الخام.

وننتظر خلال اليوم اجتماع منظمة أوبك+ التي تشمل مجموعة أوبك وحلفاؤها. ويحضر اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأوبك - أوبك+ - ممثلون من 13 دولة منتجة للنفط و 11 من الدول غير الأعضاء في أوبك، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بأسواق الطاقة، والاتفاق على كمية النفط التي سينتجونها. وتكون الاجتماعات مغلقة لكن يدلي صناع القرار بتصريحات على مدار اليوم، وعقب انتهاء الاجتماعات يتم إصدار بيان رسمي لما تم مناقشة والقرارات المتخذة.

وبالنظر إلى التطورات الراهنة في الأسواق العالمية وعودة فيروس كورونا للسيطرة على دول العالم. يتوقع اتجاه منظمة أوبك للتخلي عن فكرة عودة إنتاج النفط الخام لمستوياته تدريجيا التي تم طرحها فيما سبق من بعض وزراء النفط بقيادة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وارتفعت أسعار النفط خلال اليوم بسبب توقعات الأسواق بأن تعود منظمة أوبك للنظر في مستويات الإنتاج وإمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج، خاصة وأن عمليات الإغلاق التي تتجه لها الحكومات عالميا متوقع تأثر النشاط الاقتصادي سلبا بسببها وبالتالي تحد من الطلب العالمي على النفط الخام.

ومن المحتمل أن تواصل أسعار النفط التداول عند المستويات الحالية مع ترقب المستثمرين للمراجعة الشهرية لمنظمة أوبك لمتابعة حجم الإنتاج، ولكن تلك التوقعات تتوقف على تطورات فيروس كورونا في مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، اتجهت دولة اليابان لفرض قيود جديدة مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد. كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد أنه من المحتمل أن يكون هناك قيود إغلاق أكثر صرامة في الطريق مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونجد العقود الآجلة للنفط الخام تصعد مع بداية تداولات الأسبوع، حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بحوالي 2.04% إلى المستويات 49.50 دولار للبرميل. وترتفع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.22% إلى المستويات 52.95 دولار للبرميل.

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