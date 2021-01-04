القضاء البريطاني يرفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

رفض القضاء البريطاني، تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة في لندن إطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يحارب التسليم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بكفالة، اليوم الأربعاء، بعد أن قال محاموه، إنه يجب الإفراج عنه لأنه كان معرضًا بشدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محاميه، إدوارد فيتزجيرالد، لمحكمة وستمنستر، إن "أسانج" عانى من أربعة إصابات في الجهاز التنفسي خلال السنوات التي قضاها يعيش في السفارة الإكوادورية في لندن.

وأضاف "فيتزجيرالد"، أيضًا، أن "أسانج" يعاني من مشاكل في القلب مما يعرضه لخطر متزايد، مشيرًا إلى أن: "التركيز ليس على الهروب بل على البقاء".

وأوضح، أنه لا يوجد خطر كبير من هروب "أسانج"، وأنه إذا أُصيب بفيروس كورونا في السجن، "فقد يكون الخطر قاتلاً".