عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:29 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الرباعي؛ محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد العينة التي خضعوا لها أمس الأحد.

وأوضح عبد الحفيظ أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.  

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.

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