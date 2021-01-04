صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 | الرابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:06 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021

صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 | الرابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

ننشر الآن أهم  وأحدث الأخبار بشأن معاش تكافل وكرامة يناير 2021 في ظل سعي المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الخاص بتكافل وكرامة لمعرفة موعد صرف رواتبهم والذي يتم صرف مساعدات البرنامج شكل شهري لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة وفق ضوابط محددة، إذ أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الشكاوى، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة باتباع خطوات سهلة وبسيطة سنوضحها لحضراتكم في هذا المقال.

معاش تكافل وكرامة يناير 2021
ويستطيع المستفيدون من البرنامج الاستعلام عن كافة التفاصيل والاستفسار عن موعد الصرف  من خلال اتباع الآتي:

- الولوج إلى البوابة الإلكترونية للاستعلام أو لتقديم شكوى والضغط على الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــا).
- كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.
- ثم الضغط على استعلام.
- أو الضغط على شكوى
- أخيرا، سيطلب البرنامج إدخال  البيانات الخاصة  بالمواطن مثل: المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي الخاص بالمواطن، ورقم بطاقة تكافل وكرامة.
- سوف تظهر حالة البطاقة  وهل هي سارية.
- في حالة كون البطاقة سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.
- إذا كانت البطاقة في حالة تجميد أو إيقاف، يتم ذكر السبب.

ملايين المستفيدين
وبلغ عدد مستفيدي برنامج تكافل 2 مليون و175 ألف و603  في ديسمبر الماضي ، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، في نوفمبر السابق عليه.

كما وصل مستفيدي برنامج كرامة إلى مليون و237 ألف و582 شخص، مقارنة بمليونا و239 ألفا و732 جنيه الشهر الماضي.

فيما جاء عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي، وصل إلى 398 ألف و520، منتصف شهر ديسمبر الماضي ، مقارنة بـ358 ألفا و797 مستفيدا في منتصف نوفمبر.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي فحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتحديد من تنطبق عليهم الشروط لينضموا لمظلة الدعم.

صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 | الرابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

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رابط موقع تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov.egar.. اعرف خطوات الاستعلام والشكاوى

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

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