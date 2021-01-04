لبنان: غرف العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسن دياب، اليوم الاثنين، إن غرف العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن الحكومة ستلجأ إلى الإغلاق في حال زادت نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قالت زينة عكر، نائب رئيس الوزراء اللبناني ووزيرة الدفاع المستقيلة، إن حكومة حسان دياب مستمرة في عملها كحكومة تصريف أعمال لحين تعيين حكومة جديدة.

وأضافت زينة في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "أنا شخصيًا مستمرة في عملي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ولابد على أعضاء الحكومة أن يتحملوا مسئوليتهم في ظل هذا الظرف الصعب".