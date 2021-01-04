صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
محمد كشك

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

واوضح مكي ان المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالةالجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

كما اوضح مكي انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

ودعى مكي جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين واوضح أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين
صحة الدقهلية: انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 18 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 9 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

09:33 ص

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى