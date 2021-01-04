214 ألف لاجئ يعانون ظروفا إنسانية خاصة بالأردن

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:26 ص
لاجئين
لاجئين
وكالات

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن عدد اللاجئين المقيمين في الأردن من أصحاب الاحتياجات والظروف الإنسانية الخاصة، بلغ 214272 من أصل 752 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

ويشكل اللاجئون ممن يعانون ظروفا خاصة أو احتياجات، 28.5 % من مجموع اللاجئين في الأردن من مختلف الجنسيات، وفقًا لإحصائية المفوضية حتى منتصف نوفمبر الماضي.

 

 ويعاني نحو 75.4 ألف من اللاجئين أي بنسبة 10 % من مشاكل صحية خطيرة، 36.8 الف منهم وبنسبة 4.9 % لديهم احتياجات حماية قانونية وجسدية، 30.6 ألف وبنسبة 4.1 % ذوو إعاقة، 28.8 ألف وبنسبة 3.8 % أطفال معرضون للخطر، 18.1 ألف أسرة يرعاها إما الأب وحيدا أو الأم وحيدة، 14.6 ألف لاجئة معرضة للخطر، 7.2 ألف مسنون معرضون للخطر، و154 ألفا لديهم احتياجات خاصة مختلفة".

 

وأضافت إحصائية المفوضية: "يوجد في الأردن 2515 طفلا منفصلون غير مصحوبين بذويهم".

 

وأوضحت الإحصائية، أن كبار السن يشكلون نحو 4.8 % من اللاجئين المقيمين في الأردن بواقع 36072 لاجئا، أما الأطفال دون سن 18 فيشكلون 46.8 % من اللاجئين في الأردن بواقع 351557 طفلا.

 

وكشفت الإحصائية: "من أصل نحو 752 ألف لاجئ في الأردن يشكل السوريون نحو 88.1% منهم بواقع 661.9 ألف، يليهم العراقيون 66.8 ألف وبنسبة 8.9 %، اليمنيون 2 % بواقع 14.6 ألف، السودانيون 6 آلاف، الصوماليون 742، والجنسيات الأخرى 1551".

 

 

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