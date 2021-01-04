الأهلي: موسيماني لم يطلب ضم لاعب طلائع الجيش

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:33 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الأهلي مع طلائع الجيش لضم أحمد سمير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا ولم يطلب موسيماني التعاقد مع أي لاعب في الفترة الحالية.

وأضاف، أن اللاعب اسم لم يقترح لعدم إحتياج الفريق لخدماته، بالإضافة لوجود أكثر من لاعب في مركزه بالمارد الأحمر.

وتعادل الأهلي سلبا مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.

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