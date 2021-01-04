موعد مباراة برشلونة في الجولة المقبلة من الليجا

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:33 ص
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
يستقبل فريق أتليتك بلباو نظيره برشلونة يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.

وتُقام مباراة أتليتك بلباو وبرشلونة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستُذاع على قناة بين سبورتس 1 و 3.

ويحتل البارسا المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، وله مباراة مؤجلة، بينما الفريق الباسكي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، من 17 مباراة.

وحقق برشلونة فوزا ثمينا من ملعب هويسكا بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب الأخير.

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