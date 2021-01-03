عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

الأحد 03/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
كشفت مصادر داخل فريق الزمالك حقيقة التعاقد مع جناح المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.  


وقال مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي تم ترشيحه على الزمالك من أحد الوكلاء بعد انضمام الكونغولي والتر بواليا للمارد الأحمر.


وأضاف، أن إدارة الزمالك رفضت التعاقد مع اللاعب بسبب عدم الحتياج لخدماته في الفترة القادمة ليكون بذلك جيرالدو ثاني اللاعبين المطروحة اسمائهم على طاولة القلعة البيضاء بعد أن الشيخ الذي فشلت محاولات التعاقد معه وإنتقل في الأخير لبيراميدز.

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