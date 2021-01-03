مدرب بيراميدز يستقر على تغيير مركز أحمد فتحي

يدرس رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز تغيير مركز ظهير أيمن الفريق أحمد فتحي، خلال الفترة القادمة.





وأبدى المدرب غضبه الشديد بسبب الأخطاء التي ارتكبها فتحي خلال المبارايات الماضية على المستوى الهجومي في هذا المركز.









وينوي أروابارينا الاعتماد على أحمد فتحي في قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة، على أن يقود عمر جابر الجبهة اليمنى.





وفاز بيراميدز على فريق الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهفين في المباراة التي جمعت بينهما في خامس جولات الدوري العام.



