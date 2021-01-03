عقب تعليق الدراسة.. إخلاء المدينتين الجامعيتين للطلاب والطالبات ببني سويف

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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه عقب صدور قرار بتعليق الدراسة، تم على الفور، إخلاء مدينتين جامعتين للطلاب والطالبات، التابعة للجامعة في بني سويف والموجودة في شرق المحافظة وفي غربها.



من جانبه، قال رمضان حسن، مدير المدن الجامعية بجامعة بني سويف، إنه تم إخلاء 1500 طالبًا وطالبة حصلوا على متعلقاتهم من المدن الجامعية، وأن هناك 66 طالبًا في المدينة الجامعية بشرق النيل لم يحصلوا على متعلقاتهم، ومازالت في الأمانات، وأرسلنا لهم لكي يأتوا، ويحصلوا على متعلقاتهم.



وأضاف «حسن» أن هناك أيضًا 55 طالبة لم تحصل على متعلقتهن من المدينة الجامعية للطالبات، وموجودة في الأمانات.



وأوضح مدير المدن الجامعية أن عدد الطلاب في المدينة الجامعية للطلاب 720 طالبًا، وعدد الطالبات بلغ 820 طالبة.



وأضاف أن هناك عمليات تطهير تتم من قبل العمال على المدينتن الجامعتين للطلاب والطالبات للحفاظ عليها من وباء كورونا.

