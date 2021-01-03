إحالة "مستريحة بني سويف" للجنايات لإتهامها بتوظيف 340 مليون جنيه

الأحد 03/يناير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
وافق المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، الأحد، على إحالة قضية نجلاء الأمير إلى محكمة جنايات بنى سويف الاقتصادية وانتهت النيابة العامة من التحقيقات وجمع الاستدلالات وتمت الإحالة بتهمة توظيف الأموال على أن يتم تحديد جلسة المرافعة ونظر الموضوع امام المحكمة الجنائية المختصة.

وقرر «جلال» سابقًا حبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بجمع وتوظيف أموال المواطنين واستيلائها على مئات الملايين من مواطني بنى سويف، وجدد لها قاضى المعارضات تجديد الحبس حتى صدر قرار الإحالة للجنايات الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال.

وتحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف على ربة منزل تدعى «نجلاء الأمير» ٤٥ عاما مقيمة بمدينة بني سويف حاصلة على دبلوم صناعة عقب إلقاء القبض عليها أثناء تجمع عدد من المودعين أسفل العقار التي تقطن به ومكتبها في مدينة بني سويف للمطالبة بأموالهم التي أودعوها لديها لتشغيلها وتحقيق أرباح وتوفير عائد شهري لهم.

وحّرر رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن بنى سويف أكثر من 400 بلاغ من مواطنين يتهمون فيه ربة منزل بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق أرباح وعائد شهري لهم بنسب مختلفة إلا أنهم في الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم قبل أن تختفي بشكل مفاجئ ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بني سويف بحثُا عنها.

وأشارت التحريات إلى أن حجم بلاغات المودعين إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بني سويف وقسم شرطة بني سويف حتى تخطت الـ400 بلاغ وبلغ التقدير الفعلي واجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين طبقا البلاغات المقدمة من المودعين حوالى 340 مليون جنيه.

ووجه اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بسرعة تكثيف التحريات وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة تلك الوقائع وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابهم للوقائع وبعرضها على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد لها قاضي المعارضات استمرار حبسها حتى صدر قرار الإحالة.

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