الزمالك يُحدد موعد حسم موقف ساسي

حدد مسؤولو نادي الزمالك، موعد حسم موقف نجم الفريق، الدولي التونسي فرجاني ساسي، من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجاري.









وينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير، علماً بأنه يمتلك عدة عروض للرحيل عن الزمالك، أبرزها من نادي الدحيل القطري.





ووفقاً لمصدر مطلع داخل الزمالك، فإن لجنة الكرة بالنادي حددت يوم الثلاثاء القادم، موعداً للاجتماع بساسي، وحسم مصيره مع الفريق.





ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في الإبقاء على اللاعب، خصوصًا أنه من العناصر الأساسية للفريق.





واستبعد الجهاز الفني، ساسي، من المشاركة في مباراة إنبي، بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة، وحدد الجهاز الطبي، برنامج خاص ليؤديه اللاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، على أن يخضع اللاعب لاختبار طبي، الأربعاء المقبل، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات.



