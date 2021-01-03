تعاون بين جامعات المعرفة الدولية و"Aruba" لتقديم حلول التعلم الرقمي

الأحد 03/يناير/2021 - 05:51 م
جامعات المعرفة
جامعات المعرفة
أحمد الشيخ

وقعت جامعات المعرفة الدولية The Knowledge Hub " بالعاصمة الادارية الجديدة اتفاق شراكة مع شركة أروبا Aruba ، وهي شركة Hewlett Packard Enterprise ،  حيث تقدم الحلول المناسبه للاستفاده من أحدث أدوات التعلم الرقمي وأنظمة الأمان المتصلة بالحرم الجامعي كما توفر بوابة الكترونية " Guest Portal " ملائمة للوصول السريع والآمن والمراقب إلى الإنترنت وكذاالمستخدمين بالتجوال السهل عبر الحرم الجامعي كذلك تم التخلص من مشكلات أداء الشبكة أو التعليقات السلبية من الموظفين والطلاب ، كما يتيح النظام إدارة مركزية سلسة للشبكات عبر الحرم الجامعي بأكمله.

 

من جانبه قال حسام إسماعيل ، رئيس شبكة تكنولوجيا المعلومات فى جامعات المعرفة الدولية "  TKH " بأن مبادرة المؤسسة هي إنشاء مركز تعليمي متعدد التخصصات يستضيف فروعًا لجامعات دولية عالمية رائدة ، حيث يتم تقديم نفس البرامج الأكاديمية المقدمة في الجامعة الأم ، وبالتالي يتم تقديم نفس المؤهلات والدرجات العلمية فهدفنا تزويد الطلاب بنفس جودة الخبرة التى يحصل عليها من الالتحاق بالجامعات العالمية ، بدون الاضطرار للسفر الى الخارج ، وتعد التكنولوجيا عاملًا أساسيًا في تمكين هذه التجارب التعليمية الابتكارية ذات المستوى العالمي.   

 

كما اضاف "انطلاقا من قناعتنا من أن سهوله التنقل " Mobility  "  والاتصال السلس " Pervasive Connectivity  " سيكونان عاملين ضروريين لتنفيذ الابتكارات التي تستعد المؤسسة لطرحها ، حيث تم اختيار فريق تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة " TKH " شركة " أروبا " كشريك في تكنولوجيا الشبكات.

 

وأوضح  إسماعيل كنا بحاجة إلى تغطية لاسلكية استثنائية في جميع أنحاء الحرم الجامعي بأكمله" لحماية الهويات الرقمية وأنشطة طلابنا وموظفينا بالاضافة الى ان معيار الأمان أيضًا شكل مطلبًا رئيسيًا وكانت " أروبا " رائدة في الصناعة في كلا المجالين ولديها العديد من التجارب المشهود لها بالنجاح فى المنطقة مع العديد من المؤسسات التعليمية الدولية اذ تضمن لنا حلول " أروبا  " في توفير بيئة مرنة وقابلة للتطوير ومبنية على معايير مفتوحة.

 

 

كما أكد على أنه تم اختيار حلولًا قادرة على تطوير تقنيات "  Wi-Fi 6 " لأنه يتم تقديم باستمرار أحدث الابتكارات لضمان وصول طلابنا وموظفينا بسرعة إلى أحدث التقنيات الرقمية" ولتوفير وصول آمن لأعضاء هيئة التدريسوالموظفين الإداريين مع توفير اتصال لاسلكي ملائم للزوار والضيوف.

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الحلول التكنولوجية التعلم الرقمى اقتصاد المعرفة

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