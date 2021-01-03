عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد

الأحد 03/يناير/2021 - 03:37 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية، بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

 

وقد أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية في بغداد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس الماضي، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

 

وفي وفت سابق، تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين قبل قليل، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

 

وأفادت القناة، بأن منظومة دفاع تابعة للسفارة الأميركية في بغداد تسقط صاروخين استهدفا محيطها.

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