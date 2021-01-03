إيران تسجل 5960 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 03:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 102 حالة وفاة و 5960 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ووفقًا لوزراة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد بذلك إلى نحو مليون و243 ألف حالة.

 

وأعلنت الصحة الإيرانية، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 55 ألفاً و540 حالة.

 

وأوضحت الصحة الإيرانية، أن 4953 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين المليون و13 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

 

وجاءت إيران في المرتبة الـ 15 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

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