طائرات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية ضد مواقع داعش في كركوك

الأحد 03/يناير/2021 - 02:41 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات

قال الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، إن طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش، في وادي الكور بمحافظة كركوك، أسفرت عن قتل مسلحين اثنين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

 

ونقل موقع  "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين  في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.

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وكالة الاستخبارات العراقية كركوك العراق التحالف الدولي

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