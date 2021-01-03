فالنسيا ينافس باريس سان جيرمان على نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد أندية الدوري الإسباني أعرب عن اهتمامه بهدف باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مما أثار ارتباك مسئولي النادي الفرنسي الذين يسعون لتدعيم صفوف الفريق في يناير الحالي.





وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن إنتر ميلان أعلن عن رغبته في بيع نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك بعد خروجه من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي بعد أن خاض النجم الدنماركي معاناة كبيرة لمدة عام منذ انضمامه في يناير 2019.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن باريس سان جيرمان هو الأقرب لحسم الصفقة بشكل كبير في ظل اقتراب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لإريكسن السابق في توتنهام الإنجليزي من تولي قيادة الفريق الفرنسي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان ليس فقط من يحاول التعاقد مع إريكسن بل إن فالنسيا الإسباني أيضًا يبحث عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع النجم الدنماركي.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المشكلة الوحيدة هي أن فالنسيا يرغب في التعاقد مع إريكسن في صفقة على سبيل الإعارة كما أنه ليس لديهم إمكانية للتفاوض حول شراء إريكسن بشكل مباشر.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن فالنسيا يرغب بجانب الإعارة أن يساهم إنتر ميلان في دفع نسبة من راتب النجم الدنماركي والذي يبلغ قدره 7.5 مليون يورو خاصة وأنه راتب كبير جدًا بالنسبة لخزائن النادي الإسباني.



