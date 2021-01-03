داغستان تتعرض لهزات أرضية لليوم الثاني على التوالي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:38 م
انهيار أرضي - أرشيفية
انهيار أرضي - أرشيفية
وكالات

تعرضت جمهورية داغستان، لليوم الثاني على التوالي، لهزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة، ولم يتم تسجيل أية إصابات أو أضرار مادية نتيجة ذلك.

 

وأصدرت مديرية حالات الطوارئ في داغستان، بيانًا قالت فيه: "في الساعة 03:00 من يوم 3 يناير بتوقيت موسكو، وردت معلومات تفيد بأن هزات أرضية بقوة 4.2 درجة، وقعت في الساعة 01:07 بتوقيت موسكو في بحر قزوين، على بعد 10 كيلومترات من ساحل منطقة ديربنت بداغستان". وذكرت أن الهزات وقعت على عمق 30 كلم. 

 

وفي وقت سابق، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي- المتوسطي (EMS، إن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب داغستان في الليلة السابقة.

 

ويذكر أن مركز الزلزال، وقع على بعد 12 كيلومترا شمال غربي مدينة ديربنت. وذكر المركز أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أية معلومات، عن وقوق أضرار أو إصابات.

 

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