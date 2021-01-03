قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

الأحد 03/يناير/2021 - 01:20 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، بمقتل 5 أشخاص على الأقل، جراء انفجار اسطوانة غاز، مما أدى لنشوب حريق ضخم في مخبز بميدان "باراكي" في العاصمة كابول.

 

ووفقًا لفردوس فارامارز، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة الشرطة الرئيسي في كابول، وقع الحادث الليلة الماضية في ميدان "باراكي"، مضيفًا أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

 

وقد شهدت أفغانستان، حوادث أخرى مثل نشوب حرائق وانفجارات اسطوانات غاز تهدد حياة الشعب.

 

وفي وقت سابق، قد انفجرت في منزل بمنطقة "غني خيل" بإقليم ننكارهار ليلة الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من الأسرة وإصابة اثنين آخرين.

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كابول قتلى انفجار افغانستان

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