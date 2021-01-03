السيطرة على تسريب خط عمومي للغاز بمدينة الواسطى ببني سويف

الأحد 03/يناير/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
تسبب تسريب في خط عمومي للغاز بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى شمال بني سويف، في حالة من الذعر لدى الأهالي، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية وشركة الغاز إلى موقع التسريب ويتم فرض كردون أمني وغلق المحبس العمومي.

وفوجئ أهالي منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى، برائحة غاز وإنبعاثها من ماسورة الخط العمومي الرئيسي "7 بار" بشارع طراد النيل، بالقرب من مفارق الزاوية، ما تسبب لهم في حالة من الذعر والخوف، قبل ان يتم إخطار الوحدة المحلية وطوارئ الغاز ومركز الشرطة.

وأنتقل على الفور فنيو شركة الغاز ببني سويف إلى موقع التسريب، حيث تم إغلاق المحبس العمومي، للغاز بالمنطقة، ودفعت مديرية امن بني سويف بقوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس 4 سيارات إلى موقع التسريب، استعدادا للتدخل في اي وقت، حيث تم فرض كردون أمني في المنطقة، لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة.

كما أقدمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم على قطع الكهرباء عن المنطقة مؤقتا لحين إنهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى مطالبة عدد من الأهالي المجاورين لموقع التسريب بإخلاء منازلهم مؤقتا كنوع من زيادة الأطمئنان لحين إنتهاء أعمال الصيانة، قبل أن يسيطر فنيو شركة الغاز على التسريب، وجاري إصلاح العطل.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى غرفة عمليات برئاسة رئيس الوحدة وضم في عضويتها كل المسؤوليين المعنيين وقسم الأزمات بالوحدة لمتابعة مستجدات التسريب أول بأول والربط بين الجهات المعنية من غاز وكهرباء ومياه وشرطة واسعاف.

جهود الوحدة المحلية

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، العمل فى بيارات تجفيف المياه الجوفية بمنطقةالعضامى ومسجد الشيخ راضى الخطيب، وكذلك وبناء البيارات بقرى بنى نصير وبنى سليمان وبنى حدير، وحفر خط الطرد وبناء الغرف ومد خطوط الشبكات وتركيب عدادت الكهرباء للبيارات

كما تابعت الوحدة المحلية، أعمال تسليك فى خطوط شبكة الصرف الصحى بشارع الشيخ نجم وشارع القهوه وشارع المعهد الدينى، وأعمال توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية الميمون توصيل الوصلات المنزلية

وقامت الوحدة المحلية برفع ١٠ طن مخلفات من كوبرى الترعة الحدارية وكوبرى المستشفى والطريق السريع والطريق الدائرى وكوبرى الميمون، و١٢ طن مخلفات من منازل الاهالى بواسطة مشروع النظافه المسند للوحدة المحلية بقرية الميمون وبنى نصير وبنى سليمان ونزلة الجنيدى وغرب الجسر.

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