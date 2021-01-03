رئيس الوزراء البريطاني يؤكد إمكانية تشديد إجراءات الإغلاق بسبب تفشي كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 01:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إمكانية تشديد إجراءات الإغلاق في بريطانيا بسبب تفشي كورونا وسلالته المتحورة.

 

يأتي ذلك، بعد إعلان بريطانيا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا من نظيرتها العادية بنسبة 70%، لكن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن السلالة الجديدة، ليست أكثر فتكًا من السلالة العادية.

 

وقد أشار جونسون، إلى مرحلة صعبة مقبلة بسبب كورونا في بريطانيا، مشددًا على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأضاف جونسون، أن بلاده تخطط لإعطاء لقاح كورونا لملايين البريطانيين في الأشهر المقبلة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 613 حالة وفاة و53,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 2,542,065 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 50,668 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

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