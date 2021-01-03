نيوزيلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

الأحد 03/يناير/2021 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الأحد، لأول مرة 6 إصابات بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا ضمن إجمالي 19 إصابة جديدة داخل فندق مخصص للحجر الصحي.

 

وكشفت وزارة الصحة النيوزيلندية، أن "الحالات الـ 6، حيث 5 أشخاص جاؤوا من المملكة المتحدة وواحد من جنوب إفريقيا، وصلت إلى نيوزيلندا بين يومي 13 و25 ديسمبر وخضعت للاختبارات الروتينية في أماكن مهيأة للحجر في إطار الاختبارات الرقابية الروتينية أو لظهور أعراض على أصحابها".

 

ووفقًا لصحيفة "نيوزيلند هيرالد" المحلية، أكد الدكتور آشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا أن المصابين بفيروس كورونا المتحور يتلقون نفس العلاج المطبق على الإصابات بالفيروس التاجي العادي وأنه ليس أكثر ضررا باستثناء كونه أسرع انتشارا.

 

وأصبحت نيوزيلندا البلد الـ 31 الموبوء بهذا الفيروس "البريطاني".

 

وأشارت الصحيفة المحلية، إلى أن المسافرين القادمين من المملكة المتحدة أو من الولايات المتحدة الأمريكية سيحتاجون، ابتداء من يوم 15 يناير، إلى اختبارات كورونا سلبية قبل انطلاق رحلاتهم باتجاه نيوزيلندا.

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