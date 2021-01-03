تفاصيل تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

الأحد 03/يناير/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، تطورات جديدة، حيث تسجلت 18 منشآة صحية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر.

تسجيل 18 منشآة صحية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين، عن تسجيل 18 منشآة صحية بمحافظة الأقصر تابعة للهيئة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أن تؤدى مهامها في أداء الخدمات الطبية وفق معايير الجودة العالمية، وذلك فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن تم تسجيل 16 وحدة طب أسرة وهم (الحبيل، منشآة العماري، الطود، الضمان، القرايا، الشيخ موسى، طيبة، أحمد سعيد، آل عثمان، البعيرات، أبو طرطوش، المريس، العديسات قبلي، القبلي قامولا، نجع البركة، منشية النوبة).

طرق التسجيل
ويمكنك التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة، وفتح الملف العائلي، ثم يتم الفحص الطبي الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم، ومن ثَّم الانتفاع بخدمات المنظومة.

 وكانت انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، في محافظة بورسعيد يوليو الماضي في 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

وطالبت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، المنتفعين بالخدمات بمحافظة بورسعيد بالحرص على تقييم الخدمات التى حصلوا عليها بعد انتهائهم من خلال أجهزة Feed Back Machine والتي يتم توفيرها لأول مرة داخل المستشفيات لتقسيم الأداء والتعرف على السلبيات والتحديات وتجاوزها.

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