الجزائر: مقتل 4 إرهابيين وجنديين من الجيش باشتباك في العاصمة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:32 ص
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
وكالات

قتلت قوات الجيش الجزائري، 4 إرهابيين خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بيانًا قالت فيه: "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط (...) تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على أربعة إرهابيين (...) وأثناء هذه العملية استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق". وتشير السلطات في تعبير "الإرهاب" الى الاسلاميين المسلحين منذ بداية 1990.

 

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قدم تعازيه الى عائلتي الجنديين اللذين "استشهدا وهما يجاهدان من أجل القضاء على فلول الإرهاب الهمجي".

 

وأعلنت قوات الجيش،  ضبط مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع "أر بي كي" وبندقيتين مضختين، بحسب البيان.

 

أخبار تهمك

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ حوالي 4 ساعات

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ 39 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:23 ص

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

12:25 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى