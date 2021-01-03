روسيا تسجل أدنى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من شهر

رصدت السلطات الروسية، اليوم الأحد، 24150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة اليوم مقابل 447 أمس السبت.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، زاد عدد حالات الشفاء بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

وأفادت بيانات المركز، بأن 10,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 3851 حالة مقابل 5452 في الإحصائية السابقة، في حين زاد عدد الوفيات اليومية بحالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال آخر 24 ساعة.