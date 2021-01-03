قتلى بإطلاق نار على عمال في منجم للفحم بباكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 عاملًا وإصابة آخرون بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي البلاد.

وبحسب الشرطة الباكستانية، اقتاد مسلحون عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم.

وأعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل 11 شخصا، فيما أفادت الأنباء بأن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

وأكدت الشرطة نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقامت وحدات من الشرطة والإدارة المحلية وأفراد شرطة الحدود بتطويق المنطقة فور وقوع الحادث.