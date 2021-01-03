العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 03/يناير/2021 - 08:08 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي منذ حوالي 12 ساعة موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي منذ حوالي 10 ساعات ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل منذ حوالي 5 ساعات الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي) منذ حوالي 8 ساعات قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا" منذ حوالي 13 ساعة الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية منذ حوالي 8 ساعات عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي منذ حوالي 17 ساعة عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس" منذ ساعة الا ربع عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب منذ حوالي 20 ساعة نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع منذ حوالي 8 ساعات يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني منذ حوالي 11 ساعة الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية منذ حوالي 14 ساعة تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 12 ساعة