إيمان كمال تكتب: النجوم فى ميزان النقاد 2020.. الأفضل والأسوأ

2020 عام استثنائى، عمل فيه صناع السينما والدراما والتليفزيون فى ظروف قاسية،تحد لفيروس «كورونا»، وإجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى، لكنهم أصروا على إنتاج العديد من الأعمال الفنية، ومع نهاية هذا العام الصعب، وبداية عام جديد نجرى استفتاء «الفجر» السنوى بالاستعانة بكبار النقاد، لمعرفة من استطاع تقديم الأفضل، ومن هبط بأسهمه هذا العام آملين أن يكون ذلك حافزا له لتقديم الأفضل فى العام المقبل.





النقاد المشاركون:





طارق الشناوى، محمود عبد الشكور، رامى عبد الرازق، أسامة عبد الفتاح، محمد قناوى، خالد محمود، إيهاب التركى، محمد عبد الرحمن، حنان أبو الضياء







