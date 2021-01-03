إيمان كمال
كتب
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: النجوم فى ميزان النقاد 2020.. الأفضل والأسوأ

الأحد 03/يناير/2021 - 07:53 ص
2020 عام استثنائى، عمل فيه صناع السينما والدراما والتليفزيون فى ظروف قاسية،تحد لفيروس «كورونا»، وإجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى، لكنهم أصروا على إنتاج العديد من الأعمال الفنية، ومع نهاية هذا العام الصعب، وبداية عام جديد نجرى استفتاء «الفجر» السنوى بالاستعانة بكبار النقاد، لمعرفة من استطاع تقديم الأفضل، ومن هبط بأسهمه هذا العام آملين أن يكون ذلك حافزا له لتقديم الأفضل فى العام المقبل.

النقاد المشاركون:

طارق الشناوى، محمود عبد الشكور، رامى عبد الرازق، أسامة عبد الفتاح، محمد قناوى، خالد محمود، إيهاب التركى، محمد عبد الرحمن، حنان أبو الضياء


إيمان كمال تكتب: النجوم فى ميزان النقاد 2020.. الأفضل والأسوأ
إيمان كمال تكتب: النجوم فى ميزان النقاد 2020.. الأفضل والأسوأ

أخبار تهمك

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

03:32 ص

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى