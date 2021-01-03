علاء زهران أشهر مصابى الكورونا بالإسكندرية هذا الأسبوع

شهيرة النجار



من أشهر الشخصيات التى أصيبت بالكورونا بالإسكندرية هذا الأسبوع هو رجل الأعمال علاء زهران كبير عائلة زهران مما جعل الاتصالات الهاتفية تنهال على جميع الأسرة وعلاء زهران رئيس مجلس حكماء نادى اسبورتنج، والحقيقة أن عدد الإصابات بالإسكندرية وبكل حزن حالات الوفاة من الكورونا أصبحت تحصد الكبار والشباب بالثغر لدرجة أن أهل المدينة أطلقوا على صفحة الفيس بوك أنها أصبحت سرادقًا كبيرًا للعزاء ولم يعد يخلو بيت من حالة كورونا أو فقدان عزيز، والحق إن الإسكندرية ليست الأولى فقط فى حالات الكورونا فقط بل أيضًا فى الإهمال فالحقيقة صدمنى أن أحد الناجين من كورونا مؤخرًا قد قرر إقامة حفل للأصدقاء بمناسبة رأس السنة ولما شعر ببعض الآلام مرة أخرى اضطر لإلغاء الحفل فكيف يكون التفكير فى التجمعات والاحتفالات والدنيا كلها ظرف استثنائى والكورونا تحيط بنا فى كل شارع وكل مكان والحق آن الأوان لأن تمد الدولة يدها مع أهل الإسكندرية فى قرارات الغلق الرسمية لأماكن التجمعات بسبب الكورونا الأمر جدًا مدمر.



