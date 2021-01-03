شاهد.. تعليق ناري من علي جمعة على تجمع المصريين أمام كوبر إستانلي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:34 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
شيماء حسن
قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، تعليقا على مشاهد تجمع المصريين أمام كوبري إستانلي في ليلة رأس السنة رغم التحذيرات من التجمعات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، إن "هذه المشاهد ستؤدي بنا إلى مصائب".

وقال "جمعة" في لقائه عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي":  "ترك الأسباب مصيبة من مصائب الثقافة العامة التي أخرت المسلمين كثيرا، وكورونا ليست وهم وهي حقيقة واقعية، وكل من يمرض سيكون ذنبه في رقبة هؤلاء المزدحمون".

وأضاف موجهًا تساؤلًا إلى المزدحمين: "هل أنتم قادرون على الوقوف أمام الله وأن تكونوا مسئولين عن إصابة أي شخص"، واصفا ما حدث بأنه "قريب من القتل الحسي".

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