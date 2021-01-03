"التعليم": نحقق في واقعة أداء طالب مصاب بكورونا الامتحان بفناء مدرسة (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 07:57 ص
صورة الطالب
صورة الطالب
شيماء حسن
قال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه سيتم فتح تحقيق في صور الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للطالب الذي كان يجري الامتحان في فناء المدرسة بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن ما حدث تصرف خاطئ من المدرسة وهو منظر سيء جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الصورة مرفوضة تمامًا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي المدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن التصرف عند التأكد بإصابة كورونا بعد القيام بالمسحة هو تأجيل الامتحانات، وفي حالة كان هناك اشتباه بالإصابة بكورونا يكون في هذه الحالة وجود لجنة خاصة للعزل يقوم فيها الطالب بأداء الامتحان.

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