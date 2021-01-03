أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأحد 3-1-2020

الأحد 03/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

 

 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 3-1-2021 في البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي حوالي 15.66 للبيع و15.79 للشراء.

 

 

وسجل سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.

 

 

وسجل في بنك الاسكندرية 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

 

من جانب أخر حققت أسعار الدولار أكبر خسارة سنوية منذ 2017، بالرغم من ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بعد أن كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.

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