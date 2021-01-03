شاهد.. هل يمكن أن تؤجل امتحانات نصف العام الدراسي الأول بالجامعات لنهاية العام؟

الأحد 03/يناير/2021 - 06:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه سوف يتم استكمال العام الفصل الدراسي الأول بالجامعات حتى 16 يناير من خلال التعليم عن بعد، موضحا أن كل الجامعات سواء خاصة أو أهلية أو حكومية قادرة على توصيل المقررات للطلاب عبر منصات إلكترونية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه سوف يتم تقييم الوضع عقب إجازة نصف العام، وعلى أساسه سيتم إتخاذ إجراء، معقبا: "السيناريوهات مفتوحة"، مضيفا أنهم يحافظون على حق المواطن في الصحة والتعليم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "كل السيناريوهات موجودة وكل يوم في إعادة تقييم للوضع"، لتعقب الإعلامية: "ممكن تكون الامتحانات الجامعية في آخر العام"، ليرد "عبدالغفار": "ممكن".

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