إيمان الحصري عن تجمع المصرين أمام كوبري إستانلي: "مشاهد مخيفة" (فيديو)
الأحد 03/يناير/2021 - 01:49 ص
شيماء حسن
انتقدت الإعلامية إيمان الحصري، مشاهد خروج الآلاف من المصريين على كوبري استانلي في محافظة الإسكندرية في ليلة رأس السنة رغم التحذيرات من التجمعات.
وقالت "الحصري" خلال تقديم برنامجها "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "هذه المشاهد كانت مخيفة ومقلقة ومحدش متوقع تبعتها".
وأضافت الإعلامية: "الناس كانت ماشية فوق بعضها، مش عارفة الزحمة دي كانت على إيه وهتوصلنا لإيه، والناس بتغني للكورونا وكان فيه لذاذة ومش هتلمح حد واحد لابس كمامة وكأننا في عصر ما قبل 2019".
وتابعت: "الناس خربت تعمل ألعاب نارية وملمومين وزحام شديد، الناس كانت ماشية فوق بعض وبتحاول تتحايل على قرارات عدم التجمعات، وفيه غيرهم الأطباء مطحونين في المستشفيات وفي الآخر هيعيطوا نفسهم لما يصابوا".
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