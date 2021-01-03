إيمان الحصري عن تجمع المصرين أمام كوبري إستانلي: "مشاهد مخيفة" (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 01:49 ص
إيمان الحصري
إيمان الحصري
شيماء حسن
انتقدت الإعلامية إيمان الحصري، مشاهد خروج الآلاف من المصريين على كوبري استانلي في محافظة الإسكندرية في ليلة رأس السنة رغم التحذيرات من التجمعات.

وقالت "الحصري" خلال تقديم برنامجها "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "هذه المشاهد كانت مخيفة ومقلقة ومحدش متوقع تبعتها".

وأضافت الإعلامية: "الناس كانت ماشية فوق بعضها، مش عارفة الزحمة دي كانت على إيه وهتوصلنا لإيه، والناس بتغني للكورونا وكان فيه لذاذة ومش هتلمح حد واحد لابس كمامة وكأننا في عصر ما قبل 2019".

وتابعت: "الناس خربت تعمل ألعاب نارية وملمومين وزحام شديد، الناس كانت ماشية فوق بعض وبتحاول تتحايل على قرارات عدم التجمعات، وفيه غيرهم الأطباء مطحونين في المستشفيات وفي الآخر هيعيطوا نفسهم لما يصابوا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساء دي إم سي كورونا كوبري إستانلي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يبحث عن بديل لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 10 ساعة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نقل البرلمان: "التوك توك" أصبح ظاهرة مخيفة ومقلقة للمواطنين

طبيبة فلسطينية تغني للكورونا من كلماتها وألحانها

إياد نصار: "لما اتكلمت عن التحرش الناس شتمتني"

شاهد.. تعليق ناري من علي جمعة على تجمع المصريين أمام كوبر إستانلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

01:10 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

12:45 ص

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»