زراعة الفيوم: إزالة فورية للتعديات على الأراضي

قال الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه طلب من جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بالمتابعه الميدانية يوميا بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة بجميع المراكز لرصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية خاصة في أوقات الإجازات الرسمية والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ.





وقامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بناحية مناشي الخطيب على مساحة واحد قيراط بحوض راجح بحضور المهندس سيد أحمد، رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية وأحمد عبيد، سكرتير الوحدة المحلية بناحية دسيا وناصر شعبان معوض رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس ناصر محمد مدير الجمعية الزراعية.





كما تم إزالة تعد بناحية كفور النيل على مساحة 1 قيراط بحوض الملقة في حضور حسين محمد أبوحامد، رئيس الوحدة المحلية بكفور النيل، والأستاذ حمدي حلمي حسين، مسؤول التعديات بالوحدة المحلية بكفور النيل والمهندس محمد أحمد مدير الجمعية الزراعية والمهندس ناصر عبد الجواد محمد مشرف الحوض.





ونفذت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إزالة بناحية الكعابي القديمة زمام جرفس عدد ٣حاله تعد على مساحة ٢قيراط و١٨سهم بقيادة سيد صلاح رئيس وحدة جرفس وأحمد عبدالحفيظ مدير إدارة سنورس وخالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز وسيد عنتر وكيل الإداره وعبدالتواب رئيس المكافحة وتحت إشراف علي مسعد مدير إدارة الحماية.



