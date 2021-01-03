شاهد.. وزيرة الصحة تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح "أسترازينكا"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حصول لقاح "سينوفارم" الصيني على موافقة هيئة الدواء المصرية للحصول على ترخيص الطوارىء، متوجهة بالتحية إلى هيئة الدواء المصري على مجهودهم.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم إجراء 4 أنواع من التحاليل على الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم داخل معامل هيئة الدواء، وتم التأكد من فاعلية اللقاح ومأمونية تداوله.



