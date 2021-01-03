شاهد.. وزيرة الصحة تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح "أسترازينكا"

الأحد 03/يناير/2021 - 04:46 ص
لقاح أسترازينكا
لقاح أسترازينكا
هدى عبدالرازق
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حصول لقاح "سينوفارم" الصيني على موافقة هيئة الدواء المصرية للحصول على ترخيص الطوارىء، متوجهة بالتحية إلى هيئة الدواء المصري على مجهودهم.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم إجراء 4 أنواع من التحاليل على الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم داخل معامل هيئة الدواء، وتم التأكد من فاعلية اللقاح ومأمونية تداوله.

وأضافت وزيرة الصحة، أن أول شحنة من لقاح "استرازينكا" ستصل مصر في الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير، وستصل شحنة أخرى من لقاح "سينوفارم" خلال أيام، إلى جانب تفاوض الدولة المصرية مع شركة فايزر، وتناولوا المسائل المالية والفنية للحصول على اللقاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح سينوفارم سينوفارم بوابة الفجر اول شحنة الفجر أسترازينكا

أخبار تهمك

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 10 ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ أقل من ساعتين

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. وزيرة الصحة: لقاح سينوفارم بالمجان 100%

سينوفارم.. كيف ستقدم مصر اللقاح الصيني للمصريين؟

"الشحنة الثانية للقاح الأسبوع المقبل".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة

طبيب يكشف ميزة اللقاح الصيني عن "فايزر" (فيديو)

وزيرة الصحة تعلن أخبار سارة عن لقاحات كورونا في مصر

أستاذ الطب في نيويورك: نقل لقاح مودرينا يتم بشكل أبسط من فايزر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

12:45 ص

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»