التعليم العالي تكشف سبب ارتفاع نسبة الإصابة بين الفئة العمرية من "18 إلى 35 عاما"

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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، السبب وراء ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بين الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، مشيرًا إلى أن السبب هو أن هذه الفئة هى الأكثر عدم التزاما بالإجراءات الاحترازية، وليس لأن الكورونا أصبحت تصيب الشباب فقط.



واستنكر "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، ما فعله مواطني محافظة الإسكندرية ليلة رأس السنة وتزاحمهم على كوبري ستانلي، معلقا: "لديهم اصرار على أن يكونوا بين المرضى في الوقت الذي يتواجد فيه شباب مثلهم يسهرون على رعاية المرضى فالمستشفيات".



وأضاف أن 80% من إصابات كورونا تكون بسيطة، و20% من الإصابات ما بين متوسطة إلى شديدة، ولكن لا يوجد معيار علمي يحدد المصاب سيكون من أي فئة فيهم، حيث أن الشباب ليس معيارا لتكون الإصابة بسيطة، وكبر السن ليس شرطا أن تسوء حالة المصاب.

