في أول 48 ساعة من 2021.. وفاة شخصين وإبتلاع سيارة وهجوم أسد بالإسكندرية (صور)

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لم تمر سوى أقل من 48 ساعة على بدء عام 2021 إلا ووضعت الإسكندرية بصمتها في العديد من الحوادث التي شهدتها وكانت محل حديث المواطنين داخلها وخارجها، ويخشى أهلها بأن لا يختلف العام الجديد عن 2020.

- إحتفالات بالعام الجديد على كوبري ستانلي

شهد كوبري ستانلي شرقي الإسكندرية، منتصف ليل رأس العام، تواجد المئات من المواطنين للإحتفال بالعام الميلادى الجديد 2021، وذلك رغم تحذيرات الجهات الحكومية من خطر إنتشار فيروس كورونا.



وحرص المشاركين أعلى الكوبري الشهير بالثغر على إطلاق الألعاب النارية التى أضاءت سماء الإسكندرية، وسط حالة من السعادة اتسمت على الحاضرين.



- وفاة شخص في إنهيار سقف عقار

شهدت منطقة العصافرة قبلي شرقي محافظة الإسكندرية، إنهيار سقف غرفه بعقار، ما تسبب في وفاة شخص.



ورد بلاغ من غرفه عمليات محافظة الإسكندرية لمديرية التضامن الإجتماعي يفيد بسقوط سقف حجرة على شخص وتوفى بشارع ٣٠ القديم بجوار مسجد العزيز العصافرة قبلى تابع حى العصافرة قبلي.



وبالمتابعة مع الاسعاف أفاد أن المتوفى يدعى "أحمد بدوى ذكي- ٣٦ عام"، تم ابلاغ اداره المنتزه وتوجه علي الفور فريق الاغاثه بأداره المنتزه الي موقع العقار وتمت المعاينة، وتبين أن العقار مكون من أرضي وثلاثه ادوار علوي.



تم حصر الاسر المتضرره بعدد ٣ أسر بواقع ٨ افراد وهم اصحاب العقار، وتم تسكين الاسر بمركز ابو الهول بالسيوف، وتم توزيع وجبات غذائيه وبطاطين من جمعيه المرأه والتنمية للتخفيف عليهم.



- أسد يهجم على مُدربه بحديقة الحيوان

صرحت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أنه تم إصابة حارس الأسود بشرح بسيط في كتفه، ذلك عقب تفاديه بنفسه من تعرض أحد الزوار لهجوم أحد الأسود عليه.

واوضحت مدير الحديقة أن سبب إصابة الحارس هو تجاوز أحد الزوار حاجز الأمان وعدم إلتزامه، ليفاديه الحارس بنفسه لمنع أي احتكاك بين الزائر والأسد، فأصيب على إثر ذلك.

وأشارت مديره حديقة الحيوان، أن الحارس يعمل في حديقة الحيوان منذ سنوات، ولديه خبرة كافية للتعامل مع الأسود، وإصابته لاصطدامه بحائط الرخام اثناء منع احتكاك أحد الأسود مع الزائر، أن إدارة الحديقة تضع التعليمات الإرشادية للزوار في جميع الأماكن، خاصة أماكن الحيوانات المفترسة، وكما توضع علامات ممنوع دخول؛ لإرشاد الجمهور الزائر بكيفية التعامل مع الحيوانات بشكل عام.



- هبوط يبتلع سيارة ويؤدي بحياة سائقها

شهدت قرية طيبة 1 التابعة لحي العامرية أول غربي محافظة الإسكندرية، هبوط مفاجئ في أحد شوارع القرية أدى إلى سقوط سيارة ووفاة سائها على الفور.

تلقت غرف عمليات حي العامرية أول بلاغا من أهالي قرية طيبة 1 أحد قرى النهضة الواقعة على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، يفيد سقوط سيارة في بؤرة عميقة دون تمكن الأهالي من إنقاذ ما بداخلها.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة الحي برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية، ورجال قسم شرطة العامرية أول، وقوات الدفاع المدني، وتبين حدوث هبوط مفاجي على مساحة 4 أمتار وبعمق أكثر من 5 أمتار، مما تسبب في سقوط سيارة ووفاة سائها.

وقامت قوات الحماية المدنية باللجوء لأحد السلالم من أجل إستخراج جثة الضحية وإستخراج السيارة، وتم نقله إلى مشرحة العامرية، وتم إتخذ اللأزم.