عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك تطورات الملفات الإقليمية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "دي ام سي".



وأشار إلى أنه تم التوافق حول استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة لما فيه من المصلحة المشتركة للبلدين، كما أعبر الرئيس السيسي عن التهنئة للسودان الشقيق بمناسبة عيد الاستقلال.

