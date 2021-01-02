إصابة 8 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

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أصيب 8 أشخاص، في حادثي سير ببني سويف، وقعا، مساء اليوم السبت، الأول إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، عند مطلع سنور إتجاه المنيا، والثاني إثر إنقلاب "توك توك" أمام مدخل قرية الرياض، بمركز ناصر، شمال المحافظة.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارين بوقوع حادثي سير بنطاق المحافظة، الأول بالطريق الصحراوي الشرقي، عند مطلع سنور إتجاه المنيا، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، والثاني أمام مدخل قرية الرياض، بمركز ناصر، ونتج عنه إصابة 4 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الثمانية إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وصّرح مصدر طبي، بإن مستشفى بني سويف التخصصي أستقبلت 4 مصابين جراء حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وهم: عبد الله جلال حسين، 37 سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالزراع الايسر، وسهام نادى عبد العال، 37 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وسعد عبد الله جلال، 16 سنة، طالب، مصابًا بإشتباه كسر بالضلوع، واسراء محمد جلال، 16 سنة، طالبة، مصابة بسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون مركز سمالوط بمحافظة المنيا.



وأضاف المصدر، أن المستشفى أستقبل أيضًا 4 مصابين جراء حادث إنقلاب "توك توك" أمام مدخل قرية الرياض، بمركز ناصر، وهم: محمد يونس عيد، 59 سنة، مقيم مركز ناصر، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع اليسرى، وتوفيق عبدالرحمن محمد، 53 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، وعماد شريف سعيد، 41 سنة، مقيم مركز الواسطى، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، وأحمد زكريا عبدالنبي، 24 سنة، فلاح، مقيم اهوه مركز بني سويف، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع اليسرى مع كدمات وسحجات.



ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، الأطباء بتقديم كافة الفحوصات الطبية اللأزمة للمصابين وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وإتخاذ الاجراءات اللأزمة.



وجرى إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الحادث، وقامت معدات إدارة المرور برفع آثار الحادثين من نهر الطريق، وعادت حركة السير لطبيعتها.

