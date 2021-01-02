الزمالك يُنهي الشوط الأول متقدمًا على إنبي بهدفي "بن شرقي وأوباما"



وسجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي هدف التقدم للفريق في شباك إنبي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت. وجاء الهدف من ركلة جزاء حصل عليها بن شرقي نفسه في الدقيقة السادسة بعد تعرضه لإعاقة داخل المنطقة من أحد لاعبي إنبي ليسددها اللاعب متقنة على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد . وأضاف يوسف أوباما ثاني أهداف الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك الفريق البترولي.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إنبي بهدفين نظيفين، في الشوط الأول، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.