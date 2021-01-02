الأرصاد تحذر من الشبورة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

السبت 02/يناير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تعرضت مصر، خلال الفترة الماضية، لموجة من التقلبات الجوية، وحالة من الطقس السيئ، الذى ضرب محافظات عدة، شهدت هطول الأمطار، واضطر بعضها إلى تعليق الدراسة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وبينما أعلنت الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ، وتداعيات سقوط الأمطار، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، لمواجهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأ{صاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الأحد 3 يناير 2021، وحتى يوم الجمعة 8 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الأحد 3 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 4 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 5 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 6 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 7 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 8 يناير 2021:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.
الأرصاد تحذر من الشبورة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة
الأرصاد تحذر من الشبورة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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