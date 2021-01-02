عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

تبدأ وزارة التجارة والصناعة من يوم الاثنين القادم في تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد من الوزارات المختلفة، والتي تهدف لاستخدام وسائل مواصلات تليق بالمواطنين، وترشيد استهلاك البنزين والعمل على استخدام الطاقات النظيفة، من خلال تنظيم معرض كبير يضم السيارات التى يتاج شرائها.

320 مليار جنيه إجمالي مخصص لبرنامج إحلال السيارات القديمة:

وتسعى وزارة الصناعة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة خلال فترة زمنية خمس سنوات المخصص له نحو320 مليار جنيه، أولا على توسيع حجم البرنامج التى تنفذه وزارة البترول منذ فترة طويلة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، ثانيا القيام بتخريد السيارات التي تجاوز عمرها أكثر من 20 عام.

وتستهدف وزارة الصناعة من خلال البرنامج الأول على تحويل 147 ألف سيارة بالنسبة للسيارات التى لم يتجاوز عمرها نحو 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعي، بتوفير تسهيلات مالية في سداد رسوم التحويل البالغة في المتوسط 8 الاف جنيه على السائقين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقسيط هذا المبلغ على فترات زمنيه طويلة لغير القادرين على سداده دفعة واحدة.





البرنامج مخصص للسيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي التى تجاوز عمرها 20 عام فقط:

وبالتزامن مع التوسع في تشجيع أصحاب السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ستقوم وزارة الصناعة بإستبدال السيارات التي تجاوز عمرها نحو 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وكان هذا البرنامج مخصصا في أول الأمر لإصحاب السيارات الميكروباص والتاكسي، ولكن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر أن يشمل أصحاب السيارات الملاكي لتوفير سيارات تليق بهم و بأسرهم.





ويبلغ إجمالي السيارات المستهدف تخريدها وإحلال بدلا منها سيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات القادمة، نحو 1.3 مليون سيارة ملاكي و 240 ألف سيارة ميكروباص و50 ألف سيارة تاكسي، على ان تستهدف المرحلة الأولي من البرنامج التى سيتم اطلاقها يوم الاثنين القادم 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي، وفي شهر ابريل 15 ألف ميكروباص.

حافز بقيمة تصل إلى 20 ألف للمستفدين من البرنامج:

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أصحاب السيارات الذين يستفيدون من برنامج إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سوف يحصلون على حافز بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف على حسب الحالة الفنية للسيارة محل التخريد.





قسط يبدأ من 1500 جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 10 سنوات:

وتابعت، " قيمة هذا الحافز سيكون مقدم لثمن السيارة الجديدة على أن يتم تقسيط باقي المبلغ من خلال نظام سداد ميسرة لمدد زمنية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات ستوفرها البنوك المشاركة بالمبادرة تحت رعاية البنك المركزي بسعر فائدة لا يتعدي 3% بقسط شهري يبدأ من 1500 جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من المبادرة ستتيح خمس انواع من السيارات التى يتم تصنيعها محليا، على أن تشهد بعد ذلك استحداث ماركات عالمية.

ويهدف برنامج إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي الجديد التى رفعت حجم إنتاج مصر منه بالاعتماد عليه كمصدر للطاقة بديل عن البنزين، وهو ما سوف يساعد تقليل تكاليف استيرادها على الموازنة العامة للدولة.

وتخطط الحكومة لافتتاح عدد كبير من محطات تموين الغاز الطبيعي للسيارات لاستيعاب الطلب المتزايد المتوقع عليه بعد تنفيذها هذا البرنامج بإنشاء 366 محطة غاز جديدة بتكلفة 6.7 مليار جنيه.