آسر ياسين يصل إلى جنازة السيناريست وحيد حامد مع زوجته (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
حضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي أفجعنا بخبر وفاته صباح اليوم السبت عقب تعرضه لأزمة صحية في الايام القليلة الماضية أدت إلى نقله أحد المستشفيات.

ومن أبرز الفنانين الذين حضرو، جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد الفنانة إلهام شاهين والفنان آسر ياسين وزوجته، وعزت العلايلي، ونقيب المهن التميثلية الدكتور أشرف زكي.

وأعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد المخرج مروان حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده

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